"Es una manifestación": Blu Dumay comparte enigmático video y genera preguntas

04 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Un enigmático video compartió Blu Dumay en sus redes sociales, el cual dejó sacando cuentas a sus seguidores con tal de descifrar al eventual destinatario.

La participante de El Internado subió un registro a su cuenta de Instagram, que quizás algunos pudieron plantear como una indirecta.

Sin embargo, la propia hija de María Alberó descartó aquella posibilidad en el propio video que tiene miles de reproducciones en sus historias.

El misterioso video de Blu Dumay

"Esto no es una indirecta, es una manifestación", aparece en el texto impreso en el clip donde aparece Blu Dumay cantando "Veldá", de Bad Bunny.

En detalle, la joven utilizó la parte en que el artista puertorriqueño canta lo siguiente: "Ey, tú y yo nos vamo' a ver, nos vamo' a conocer. Vamo' a bailar, vamo' a beber, a bellaquear, despué' a coger".

Por todo esto, sus seguidores seguramente comenzaron a presumir el posible destinatario de este, como dirían los más jóvenes, "palo de porte de un buque".

