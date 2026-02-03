Logo Mega

Al lado de su madre: Emilia Dides comparte nueva y tierna fotografía de su hija Mía

  • Por Matías Rivera
Al lado de su madre: Emilia Dides comparte nueva y tierna fotografía de su hija Mía

La tarde de este martes, Emilia Dides compartió una nueva fotografía de su hija Mía Ignacia en redes sociales, causando furor entre sus seguidores y seguidoras. 

Recordemos que el sábado 31 de enero, en una publicación en conjunto, Sammis Reyes y Emilia Dides confirmaron que el viernes 30 había nacido su hija, a la que nombraron como Mía Ignacia Reyes Dides.

Esta publicación se robó todas las miradas, recibiendo felicitaciones de todos sus seguidores, incluidas personas del espectáculo nacional e internacional. 

La nueva foto de la bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes

En esta ocasión, la ex Miss Chile ocupó sus redes sociales, específicamente Instagram, para subir una nueva postal de Mía, donde se puede ver su orejita con un aro de perla ya puesto

Asimismo, se puede notar que es Emilia quien la tiene en sus brazos, sosteniendo a su bebé y formando el apego que toda madre debe tener. 

Cabe destacar que Emilia fue parte del tercer capítulo de Only Friends, donde habló en profundidad de su embarazo y cómo lo manejó durante este tiempo. 

Emilia Dides
Instagram

