"Sammis se puso a llorar": Emilia Dides revela detalles del video inédito de cuando supieron de su embarazo
En el tercer capítulo de Only Friends, Emilia Dides habló sobre cómo supo que estaba embarazada y la emoción de este importante momento en su vida.
La ex reina de belleza confesó que el video de cuando se enteraron por primera vez que serían padres con Sammis Reyes existe, pero aún no lo han publicado.
Por lo mismo, José Antonio Neme consultó a la cantante por ese momento en específico, qué sensaciones tuvo y qué fue lo primero que pensó.
Emilia Dides habla de su embarazo
Emilia contó que ese video fue grabado a las 6 de la mañana y su apariencia no es lo mejor. Por lo mismo, prefirió guardarlo para el momento indicado.
"Pero lo primero que se vino a la mente fue ¿y ahora qué? Sammis se puso a llorar, sí, él fue de emoción máxima, a mí me dio un poco más de miedo", recalcó Emilia.
Enseguida, expresó que "ahora que me queda poco para conocerla, también hay un poco de miedo, cómo lo voy a hacer, estaré preparada, creo que hay muchos cuestionamientos, pero de eso se trata la vida también, de fluir".
Leer más de