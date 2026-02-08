Carla Ballero hablará de su experiencia cercana a la muerte en el próximo capítulo de Only Friends

08 feb. 2026 - 00:31 hrs.

En el próximo capítulo de Only Friends, cuatro nuevos famosos se atreverán a responder las preguntas sin filtro del programa.

En concreto, los invitados de este nuevo episodio serán Luis Mateucci, Carla Ballero, Paulina Nin y Pablo Herrera, quienes no tendrán filtro en sus revelaciones.

Y es que será el propio rompecorazones de los realitys quien responderá sobre la mujer que fue más importante en su vida: Oriana Marzoli o Daniela Aránguiz.

Mega

Carla Ballero contará su experiencia cercana a la muerte tras sufrir complicaciones médicas.

Por su parte, Paulina Nin hablará con toda franqueza sobre su trayectoria en televisión, asegurando que tiene grandes enemigas como Patricia Maldonado y Raquel Argandoña.

En tanto, Pablo Herrera se referirá a sus polémicos dichos, los cuales lo han llevado a generar ciertos anticuerpos en redes sociales.

