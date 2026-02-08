Carla Ballero hablará de su experiencia cercana a la muerte en el próximo capítulo de Only Friends
En el próximo capítulo de Only Friends, cuatro nuevos famosos se atreverán a responder las preguntas sin filtro del programa.
En concreto, los invitados de este nuevo episodio serán Luis Mateucci, Carla Ballero, Paulina Nin y Pablo Herrera, quienes no tendrán filtro en sus revelaciones.
Y es que será el propio rompecorazones de los realitys quien responderá sobre la mujer que fue más importante en su vida: Oriana Marzoli o Daniela Aránguiz.
Carla Ballero contará su experiencia cercana a la muerte tras sufrir complicaciones médicas.
Por su parte, Paulina Nin hablará con toda franqueza sobre su trayectoria en televisión, asegurando que tiene grandes enemigas como Patricia Maldonado y Raquel Argandoña.Ir a la siguiente nota
En tanto, Pablo Herrera se referirá a sus polémicos dichos, los cuales lo han llevado a generar ciertos anticuerpos en redes sociales.
