Tonka Tomicic y Raquel Argandoña repasarán conflictos de su pasado en el próximo capítulo de Only Friends

31 en. 2026 - 23:30 hrs. | Act. 01 feb. 2026 - 00:25 hrs.

En el avance del capítulo 4 de la segunda temporada de Only Friends, podremos ver que dos mujeres potentes del mundo del espectáculo y dos galanes de Mega se reunirán para conversar sobre distintos temas.

Los invitados de este nuevo episodio de Only Friends serán Tonka Tomicic, Raquel Argandoña, Claudio Castellón y César Campos, quienes no tendrán filtro en sus revelaciones.

Y es que será la propia Tonka Tomicic la que confesará que hubo una ocasión en la que Felipe Camiroaga se le declaró, instancia en la que Neme pedirá más detalles de lo ocurrido.

Only Friends / MEGA

Las confesiones no pararán

Por otra parte, Raquel Argandoña asumirá que ella es una persona infiel, pero que tras someterse a terapia, lo dejó de ser. Asimismo, aclarará que se convirtió en alguien infiel luego de que se la hicieran a ella misma varias veces.

De igual forma, Claudio Castellón hablará del enorme amor que siente por su hija, mientras que César Campos tratará los temas del amor.

Finalmente, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic repasarán una pelea que protagonizaron hace un par de años.

