Detrás del Muro - Capítulo 1: El cambio de mando presidencial

14 mar. 2026 - 01:08 hrs.

En el primer capítulo de Detrás del Muro, Kike Morandé realizó un emotivo discurso, recordando los inicios del proyecto y destacando a varios de los personajes que marcaron la historia del espacio y que hoy forman parte de su legado.

Luego fue el turno de una divertida parodia del cambio de mando presidencial, donde el elenco recreó una ceremonia ficticia en la que comenzaron a ingresar diversos líderes políticos, generando una serie de situaciones absurdas y cargadas de humor.

Así fue el regreso de Detrás del Muro

Más tarde, el equipo presentó el sketch de La Moneda del nuevo Presidente, donde La Chofi (Paola Troncoso), protagonizó un tenso y divertido cruce con Tonka Tomicic, quien interpretó a la jefa de seguridad del mandatario.

Detrás del Muro / Mega

Finalmente, el capítulo cerró con uno de los momentos más esperados por el público: los primeros "15 segundos" de Paty Cofré, instancia que desató carcajadas entre los presentes y marcó el cierre de una noche cargada de nostalgia y humor.

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