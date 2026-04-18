Detrás del Muro - Capítulo 6: Cote Quintanilla besa a Tapia y Chofi hace un escándalo

18 abr. 2026 - 00:54 hrs.

Este viernes 17 de abril, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo marcado por el humor y la participación de Cote Quintanilla como gran invitada.

Uno de los sketches estuvo ambientado en una fiscalización nocturna, donde una pareja (Sandra Donoso y Julio Jung Jr.), junto a su hijo Miguelito, fue detenida en un control de rutina. Sin embargo, la situación se descontroló cuando, tras bajar del vehículo, el auto se cerró automáticamente, dejando al niño atrapado en su interior y dando paso a un inesperado desenlace.

En otra de las escenas, Cote Quintanilla se sumó al sketch de La Nueva Moneda interpretando a Lorena, quien besó a Tapia (Patricio Fuentes) frente a su prima Chofi (Paola Troncoso). La situación desató un escándalo que incluso involucró a los guionistas del programa.

El regreso de La Sonora de Rehabilitarse

Finalmente, el capítulo también marcó el regreso de La Sonora de Rehabilitarse, presentada por la propia Quintanilla en el sketch "¿Cuánto cuesta el show?".

La banda, integrada por Lady Devonette (Belén Mora), Chico Julio (Toto Acuña) y La Loca Juana (Scarlett Ahumada), interpretó diversas canciones que terminaron generando la indignación de Kike Morandé.