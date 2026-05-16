Detrás del Muro - Capítulo 10: Julio César Rodríguez tiene anecdótica consulta con la doctora Tita Uretra

16 may. 2026 - 00:48 hrs.

Este viernes 15 de mayo, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Julio César Rodríguez como gran invitado de la jornada.

Uno de los momentos más comentados fue la reaparición de Paty Cofré, quien apareció en el set entre aplausos y ovación. En la instancia, actualizó sobre su estado de salud, momento en que reveló que su corazón necesita atención médica.

Más adelante, Julio César Rodríguez fue atendido por la uróloga Tita Uretra (Paola Troncoso) en El Cesfam, donde tuvo un complicado examen de orina.

Cabo Tapia enfermo

El capítulo también incluyó al cabo Tapia (Patricio Fuentes), quien requirió la ayuda de Chofi (Paola Troncoso), luego de aparecer resfriado. Sin embargo, el policía se negó a recibir la inyección.