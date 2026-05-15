Paty Cofré reaparece y actualiza su estado de salud en Detrás del Muro: "Un pequeño retoque en mi marcapasos"

15 may. 2026 - 23:51 hrs.

En el comienzo del nuevo capítulo de Detrás del Muro, Paty Cofré fue recibida entre aplausos y ovaciones en el estudio.

Recordemos que el domingo pasado la actriz debió suspender un show programado para el Día de la Madre por "motivos de salud grave", lo que preocupó a sus seguidores y al elenco del programa de humor de Mega.

Precisamente, Kike Morandé le dio una calurosa bienvenida, invitándola a actualizar sobre su estado de salud, momento en que reveló que su corazón necesita atención médica.

La salud de Paty Cofré

"Tengo que hacerme un pequeño retoque en mi marcapasos. Ese es el que está fallando, pero nada más que eso", confesó Paty Cofré ante la ovación del público.

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"En 6 días más veo al especialista y ahí me va a decir si hay que darle un poco más de cuerda o cambiar la pila", explicó.

Cofré aseguró que es un momento de estrés máximo, y que, por lo mismo, "estoy asustadita todavía, me quedan 6 días de susto. Supóngase que se pare de repente y yo diga ¡Plop!".