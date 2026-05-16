Con ladridos y una aguja atascada: Resfrío de Tapia termina en desopilante escena con Chofi en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Tapia (Patricio Fuentes) requirió la ayuda de Chofi (Paola Troncoso), luego de aparecer resfriado.
La trabajadora de la casa presidencial le sugirió al policía que la única solución era que recibiera una inyección. Sin embargo, este se mostró temeroso.
El miedo de Tapia a las inyecciones
En medio de la persecución por la oficina del mandatario, Chofi logró detener al cabo que vestía un pijama de un dálmata. El atuendo del uniformado le elevó la temperatura a la mujer, quien no solo ladró, sino que también olió su trasero.
La técnica le dio resultados a la empleada, quien tomó por sorpresa a Tapia y le puso la tan esquiva inyección.Ir a la siguiente nota
Aunque, como siempre sucede entre el policía y Chofi, no podía resultar perfecto. Y es que la aguja quedó incrustada en el glúteo de Tapia, por lo que debieron emplear una técnica poco ortodoxa para retirarla.Ve el capítulo en
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