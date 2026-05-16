Con ladridos y una aguja atascada: Resfrío de Tapia termina en desopilante escena con Chofi en Detrás del Muro

16 may. 2026 - 00:18 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Tapia (Patricio Fuentes) requirió la ayuda de Chofi (Paola Troncoso), luego de aparecer resfriado.

La trabajadora de la casa presidencial le sugirió al policía que la única solución era que recibiera una inyección. Sin embargo, este se mostró temeroso.

El miedo de Tapia a las inyecciones

En medio de la persecución por la oficina del mandatario, Chofi logró detener al cabo que vestía un pijama de un dálmata. El atuendo del uniformado le elevó la temperatura a la mujer, quien no solo ladró, sino que también olió su trasero.

Mega

La técnica le dio resultados a la empleada, quien tomó por sorpresa a Tapia y le puso la tan esquiva inyección.

Aunque, como siempre sucede entre el policía y Chofi, no podía resultar perfecto. Y es que la aguja quedó incrustada en el glúteo de Tapia, por lo que debieron emplear una técnica poco ortodoxa para retirarla.