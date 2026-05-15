"Pero con respeto": Julio César Rodríguez tuvo acontecida consulta con la uróloga en Detrás del Muro

15 may. 2026 - 23:20 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Julio César Rodríguez fue atendido por la uróloga Tita Uretra (Paola Troncoso) en El Cesfam.

El reconocido animador llegó a este centro asistencial por un examen de orina, para su chequeo general.

Sin embargo, el comunicador tuvo problemas para orinar, por lo que requirió la ayuda de dos particulares enfermeras (Sandra Donoso y Scarlett Ahumada).

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El examen de Julio César

La presencia de las profesionales de la salud causó efecto inmediato en Julio César, quien logró realizar su examen con éxito, o eso creyó, dado que la doctora Tita Uretra manifestó que no estaba muy bien.

"Como la callampa (el examen). Pero con respeto, eso sí", expresó.