Con la ayuda del cabo Railef: Chofi tuvo un intensa y particular cita con el cabo Tapia en Detrás del Muro

14 ag. 2026 - 23:41 hrs.

En este capítulo de Detrás del Muro, el cabo Railef se volvió a aparecer frente al cabo Tapia, pero en esta ocasión para ayudarlo en una cita con la Chofi.

Y es que en la primera aparición, el cabo Railef había dicho al cabo Tapia que notaba que la Chofi lo intentaba, pero era él quien no daba el siguiente paso, a lo que el querido funcionario de carabineros aseguró que era un poco tímido.

Por lo mismo, el cabo Railef se ofreció para ser su "voz de la conciencia" en una cita con la Chofi, lo que podía salir muy bien... o muy mal.

Detrás del Muro / MEGA

La rara cita de Chofi con cabo Tapia

Fue así como el cabo Tapia logró confesarse a Chofi, y es que tenía todo el rato al cabo Railef en su oreja y le decía qué hacer y hablar, lo que causó una que otra confusión.

Asimismo, cuando por fin cabo Tapia estaba por dar un beso a Chofi, una pequeña confusión dejó la grande entre ambos.