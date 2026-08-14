Cabo Railef se presentó ante el cabo Tapia a 10 años de su muerte y se puso al día en Detrás del Muro

14 ag. 2026 - 23:11 hrs.

En este capítulo de Detrás del Muro, el cabo Railef se le apareció al cabo Tapia de forma inesperada a 10 años de su muerte y se puso al día con lo que ha pasado en el transcurso de este tiempo.

Precisamente, el cabo Railef murió tras una heróica acción en la que rescató a una niña de una línea férrea. Sin embargo, no pudo salir a tiempo y terminó falleciendo, hecho del que se cumplen 10 años y por el cual uno de sus grandes amigos, el cabo Tapia, lo recordó y pidió verlo una vez más.

Fue en ese instante, como un milagro, que el cabo Railef se apareció al cabo Tapia para hablar un tiempo más.

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Cabo Railef visita al cabo Tapia

En esta visita, inesperada para Tapia, Railef preguntó a su fiel compañero de labores por lo que ha pasado en el país, a lo que el carabinero lo primero que le informó fue que el actual presidente es José Antonio Kast y que la Universidad de Chile sigue sin estadio.

Asimismo, al cabo Railef le preocupó que no estaba Kike Morandé y llegó a pensar que había fallecido, algo que tuvo que aclarar Tapia, quien declaró que solo estaban probando a nuevas personas.

Finalmente, Railef preguntó por Fernando Godoy, un destacado actor del Área Dramática de Mega a quien tiene mucho cariño y de quien deseaba saber de su vida.