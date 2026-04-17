Personaje de Cote Quintanilla coquetea con Tapia a escondidas de Chofi en Detrás del Muro

17 abr. 2026 - 23:35 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Cote Quintanilla formó parte del sketch La Nueva Moneda.

La animadora de Mega interpretó a Lorena, quien protagoniza un emotivo reencuentro con su prima Chofi (Paola Troncoso).

Personaje de Cote Quintanilla coquetea con Tapia

Tras esto, la joven queda a solas con Tapia (Patricio Fuentes), con quien sostiene una curiosa y coqueta conversación.

Detrás del Muro / Mega

Durante el diálogo, el personaje de Quintanilla le pregunta al policía si está soltero, recibiendo una respuesta que generó indignación en el público.

"Así como polola, oficialmente, no", respondió, desconociendo su vínculo con Chofi.