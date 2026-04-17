Personaje de Cote Quintanilla coquetea con Tapia a escondidas de Chofi en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Cote Quintanilla formó parte del sketch La Nueva Moneda.

La animadora de Mega interpretó a Lorena, quien protagoniza un emotivo reencuentro con su prima Chofi (Paola Troncoso).

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Personaje de Cote Quintanilla coquetea con Tapia

Tras esto, la joven queda a solas con Tapia (Patricio Fuentes), con quien sostiene una curiosa y coqueta conversación.

Detrás del Muro / Mega

Durante el diálogo, el personaje de Quintanilla le pregunta al policía si está soltero, recibiendo una respuesta que generó indignación en el público.

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"Así como polola, oficialmente, no", respondió, desconociendo su vínculo con Chofi.

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