Detrás del Muro - Capítulo 23: El cabo Railef volvió a la vida

15 ag. 2026 - 00:12 hrs.

Este viernes, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación el retorno del cabo Railef a la vida.

Uno de los momentos que sacó carcajadas al público fue el sketch "Museo de Cera de La Moneda", donde Fernando Godoy trajo de regreso al cabo Railef.

En la escena, Chofi (Paola Troncoso), Tapia (Patricio Fuentes) y cabo Railef (Fernando Godoy) vivieron una intensa cita íntima en la que confesó sus sentimientos.

El cabo Railef regresó de los muertos

Tras una inesperada petición del cabo Tapia, quien lloraba a su amigo a los 10 años de su muerte, el cabo Railef se le apareció y le pidió que lo actualizara.

El Museo de Cera de La Moneda también presentó una particular versión de Pedro Pascal que llamó la atención por algunos detalles.