Detrás del Muro - Capítulo 20: Eduardo Fuentes irrumpe en la Reunión de Apoderados como cura
Este viernes, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Eduardo Fuentes como el gran invitado de la jornada.
Uno de los momentos que sacó carcajadas al público fue el sketch "Reunión de Apoderados", donde el animador interpretó al padre Luca Ponti Diquatri, un sacerdote que llegó al colegio con la misión de reemplazar la antigua sirena de emergencia del establecimiento.
Otro de los segmentos que hizo reír a los presentes fue el protagonizado por Pino Chef (Beto Espinoza), quien volvió a insistir en conquistar a Julia (Belén Mora) con una serie de románticos piropos.
Miguelito sorprende con su imitación de Shakira
Más tarde, la exposición de estatuas de cera de la Nueva Moneda presentó una particular figura de Shakira. Tras asegurar que había sido creada con la más moderna tecnología e "inteligencia artificial", la supuesta estatua comenzó a moverse.Ir a la siguiente nota
La sorpresa llegó cuando quedó al descubierto que la figura era en realidad Miguelito, quien caracterizado como la cantante colombiana realizó una divertida imitación que sacó carcajadas a Eduardo Fuentes, al elenco y al público presente en el estudio.Ve el capítulo en
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