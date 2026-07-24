Pino Chef intenta conquistar a Julia y una inesperada aparición cambia todo en Detrás del Muro

24 jul. 2026 - 23:29 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Pino Chef (Beto Espinoza) volvió a insistir en conquistar a Julia (Belén Mora), protagonizando un divertido coqueteo que sacó carcajadas entre los presentes.

Convencido de que sus sentimientos eran correspondidos, el trabajador de la Nueva Moneda le aseguró a la madre de Tapia (Patricio Fuentes) que ella también estaba enamorada de él.

Sin embargo, la respuesta de la mujer fue tajante y no dudó en burlarse de sus palabras. Lejos de rendirse, el cocinero siguió lanzándole románticos piropos, llegando incluso a decir que era "como una leona encerrada".

Detrás del Muro / Mega

Pino Chef insiste en conquistar a Julia

Más adelante, el cocinero volvió a intentar convencer a Julia de que cayera en "las redes del amor", aunque nuevamente recibió un rotundo rechazo. Pese a ello, aseguró que algún día ella terminaría enamorándose de él.

La conversación cambió por completo con la aparición de Chofi (Paola Troncoso), quien intervino de inmediato y frustró las intenciones de Pino Chef, provocando que abandonara el lugar.