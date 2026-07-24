Eduardo Fuentes apareció como cura y Fernando Godoy desató verdadero concierto de sirenas en Detrás del Muro

24 jul. 2026 - 23:27 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Eduardo Fuentes formó parte del divertido sketch "Reunión de Apoderados", donde sorprendió al interpretar al padre Luca Ponti Diquatri, un sacerdote que llegó al colegio con una particular misión.

Durante su intervención, el religioso explicó que quería reemplazar la antigua sirena de emergencia del establecimiento y, para convencer a los apoderados, presentó tres llamativos modelos.

Sin embargo, fue Moisés (Fernando Godoy) el encargado de interpretar con su propia voz cada una de las alarmas, comenzando con una sirena electromecánica inspirada, según el sacerdote, en "las aves del Amazonas en su periodo de celo".

Detrás del Muro / Mega

Moisés provoca carcajadas con las sirenas del padre Ponti

Más adelante, el padre presentó una sirena industrial y una tercera alternativa que calificó como la más económica.

Una vez más, Moisés recreó con su boca los particulares sonidos de ambas alarmas, sacando carcajadas entre el público y el resto del elenco.