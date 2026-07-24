Luis Pedraza vuelve a aparecer en televisión y canta "Nunca me faltas" de Antonio Ríos en Dale Play

24 jul. 2026 - 18:58 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Luis Pedraza regresó a la televisión y fue el elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Nunca me faltas", el reconocido éxito del argentino Antonio Ríos.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando toda su calidad vocal, Luis Pedraza entregó una sólida presentación sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante consiguió 19 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $95.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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