Dale Play - Capítulo 129: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario

24 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Ximena Aracena, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $675.000. Su gran anhelo es viajar a Irlanda para reencontrarse con su hermano.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Eliana Albasetti y el cantante Luis Pedraza.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Juan Eduardo Fuentes, de 54 años, quien sueña con devolver la mano a todas las personas que lo han ayudado. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la cantante Caro Molina "La Rancherita" y el humorista Diddier Marín "Bodoque".

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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