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Dale Play - Capítulo 129: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario

  • Por Mega

Este viernes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Ximena Aracena, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $675.000. Su gran anhelo es viajar a Irlanda para reencontrarse con su hermano.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Eliana Albasetti y el cantante Luis Pedraza.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Juan Eduardo Fuentes, de 54 años, quien sueña con devolver la mano a todas las personas que lo han ayudado. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la cantante Caro Molina "La Rancherita" y el humorista Diddier Marín "Bodoque".

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

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La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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