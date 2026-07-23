¿Logró puntaje perfecto?: Esteban Düch lo deja todo cantando "Y tú te vas" de Chayanne en Dale Play

23 jul. 2026 - 19:10 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Esteban Düch fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto obtenido durante la interpretación.

Para asumir el reto, el humorista interpretó el éxito "Y tú te vas", del cantante puertorriqueño Chayanne.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucho entusiasmo, Esteban Düch se entregó por completo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el humorista consiguió 17 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $85.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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