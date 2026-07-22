Equipo rojo arrebató dos puntos al equipo amarillo en "Tírame la pista" por inesperados errores en Dale Play

22 jul. 2026 - 18:40 hrs.

En este capítulo de Dale Play, el equipo rojo, representado por Pelao Rodrigo González, logró arrebatar dos puntos al equipo amarillo después de dos errores que detectaron en el "Tírame la pista".

En esta dinámica, el participante debe adivinar el nombre del artista a partir de distintas pistas, sin que se mencione su nombre ni se utilicen letras de sus canciones, algo que queda muy especificado desde un principio del juego.

Sin embargo, el equipo amarillo incurrió en algunos errores que fueron detectados de inmediato por Andrea Tessa y Otakin, invitados del equipo rojo.

Dale Play / MEGA

Equipo rojo quitó dos puntos al amarillo

Tras el desempeño de Carolina Soto, María José Quintanilla declaró que el equipo rojo tenía objeciones a la participación del equipo amarillo.

Fue así como lograron quitarle un punto al equipo amarillo por cantar "No llores por mí, Argentina", en vez de "Cariño mío" de Paloma San Basilio, lo que estaba erróneo. Asimismo, el segundo punto fue porque en Bacilos dijeron "Tabaco" y "Chanel", lo que está prohibido.

De esta forma, y con la resta de dos puntos, el equipo amarillo quedó con 8 puntos.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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