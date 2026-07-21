Víctor Aranda hace historia en Dale Play con impresionante récord en Tírame la Pista

21 jul. 2026 - 18:50 hrs.

Este martes, en Dale Play, Víctor Aranda fue el elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafío Tírame la Pista.

En esta dinámica, el participante debe adivinar el nombre del artista a partir de distintas pistas, sin que se mencione su nombre ni se utilicen letras de sus canciones.

¿Cómo le fue a Víctor Aranda en Tírame la Pista?

Desde el inicio del desafío, Víctor Aranda demostró un gran desempeño, acertando rápidamente nombres como Violeta Parra, Mijares, Antonio Ríos y Paulina Rubio.

Dale Play / Mega

Al finalizar el tiempo de juego, Cote Quintanilla apareció en el escenario para entregar una importante noticia.

"Tengo información relevante para el equipo rojo. Recibí información de Mr. Play y me dice que lo que acaban de jugar hoy... ¡Hicieron un récord! ¡10 respuestas correctas!", anunció, agregando que gracias a ese resultado el equipo sumó $100.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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