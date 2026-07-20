Con puntaje perfecto: Gustavo Becerra se luce cantando "¿Y cómo es él?" de José Luis Perales en Dale Play

20 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Gustavo Becerra fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para asumir el reto, el actor interpretó el clásico "¿Y cómo es él?" del reconocido cantante español José Luis Perales.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Gustavo Becerra se entregó por completo sobre el escenario con el objetivo de conseguir el mayor número de aciertos posible.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor logró un puntaje perfecto de 20 aciertos, permitiendo que su equipo sumara un total de $200.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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