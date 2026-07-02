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Dale Play - Capítulo 115: Una soñadora quiere ir a Miami a conocer a su nieta

  • Por Sebastián Mena

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Alejandro Bustamante, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $870.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar una moto viajera.

En esta oportunidad, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Araceli Vitta y la ex chica reality Trini Cerda.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Elizabeth González, de 32 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Miami para conocer a su nieta. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el cantante Leandro Martínez y el actor Claudio Arredondo.

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¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

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La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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