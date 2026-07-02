Dale Play - Capítulo 115: Una soñadora quiere ir a Miami a conocer a su nieta
Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Alejandro Bustamante, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $870.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar una moto viajera.
En esta oportunidad, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Araceli Vitta y la ex chica reality Trini Cerda.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Elizabeth González, de 32 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Miami para conocer a su nieta. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el cantante Leandro Martínez y el actor Claudio Arredondo.
¿Habrá un ganador del pozo millonario?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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