Dale Play - Capítulo 110: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario
Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Katherine Osses, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $460.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para llevar a su familia de viaje a Nueva York.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a los actores Sebastián Layseca y Eyal Meyer.
Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Víctor Yeomans, de 49 años, quien busca cumplir su sueño de terminar de pagar su casa. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la bailarina Viví Rodríguez y la cantante Consuelo Schuster.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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