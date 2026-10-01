Dale Play - Capítulo 176: ¿Quién se llevará el gran premio?

01 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play Felipe Heredia volvió al programa con un pozo acumulado de $1.120.000. Su anhelo es llevar a su familia de vacaciones a Brasil.

Para cumplir con este objetivo, el soñador conformó el equipo amarillo junto a la capitana Carolina Soto, los actores Scarlett Ahumada y Pipo Gormaz.

Por su parte, el nuevo soñador fue Roberto Faune, de 43 años. Su anhelo es llevar a su familia a recorrer el sur del país. Para alcanzar esta meta, el soñador conformó el equipo rojo junto al capitán Pelao Rodrigo, la cantante Caro Molina y el actor Patricio Fuentes.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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