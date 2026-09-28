Dale Play - Capítulo 174: Una soñadora quiere comprar cámaras para su programa radial

28 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Rodrigo Acevedo regresó al programa con un pozo acumulado de $1.620.500. Su sueño es reunir el dinero necesario para llevar a su mamá de viaje por el sur.

Integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al humorista León Murillo y la presentadora de televisión Savka Pollak.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Natalia Arancibia, de 43 años. Su sueño es comprar cámaras para su programa radial. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por los actores Javiera Acevedo y Romeo Singer.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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