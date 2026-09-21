Dale Play - Capítulo 169: Un concursante quiere pagar el viaje de su hija

21 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Claudia Fuentealba regresó al programa con un pozo acumulado de $780.000. Su sueño es reunir el dinero necesario para construir domos en un terreno familiar.

Integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al humorista Vicho Viciani y el cantante Gonzalo Yáñez.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Rodolfo Campos, de 49 años. Su sueño es pagar el viaje de su hija para participar en un torneo de cheerleaders. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por las actrices Carla Ballero y Cata Palacios.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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