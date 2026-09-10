Dale Play - Capítulo 163: Una soñadora quiere viajar al Caribe para conocer a los delfines

10 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Fabián Montecinos regresó al programa con un pozo acumulado de $365.000. En esta oportunidad, el soñador buscó reunir el dinero necesario para cumplir su gran anhelo: viajar a Estados Unidos para aprender inglés.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Catalina Olcay y el influencer Otakin.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Jacqueline Sepúlveda, de 57 años, cuyo gran anhelo era viajar al Caribe para conocer a los delfines. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Claudia Pérez y el actor Damián Bodenhöfer.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play