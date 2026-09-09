Dale Play - Capítulo 162: ¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

09 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Carolina Barrera regresó al programa con un pozo acumulado de $1.714.000. La soñadora busca reunir el dinero necesario para cumplir su gran anhelo: grabar un disco junto a su banda.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Romina Norambuena y el cantante Andrés de León.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Fabián Montecino, de 45 años, cuyo gran anhelo es viajar a Estados Unidos para aprender inglés. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz Catherine Mazoyer y el actor Eyal Meyer.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play