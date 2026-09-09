Eyal Meyer puso a prueba su memoria al cantar "Piel de Ángel" de Camilo Sesto en Dale Play

09 sept. 2026 - 19:10 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Eyal Meyer fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que la fundación sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el desafío, el actor interpretó el éxito "Piel de Ángel", del reconocido cantante español Camilo Sesto.

El resultado

Con gran entusiasmo, Eyal Meyer se entregó por completo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar la mayor suma posible al pozo acumulado de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y confirmó que el actor consiguió 10 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $50.000 al pozo acumulado del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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