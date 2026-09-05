"No lo entendí": Así fue la participación de Álvaro Salas en sketch de Detrás del Muro

05 sept. 2026 - 00:10 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, el rey de chiste corto, Álvaro Salas, realizó una presencia en el sketch del "Banco".

Precisamente, el humorista nacional quería retirar dinero, pero su tarjeta quedó atascada en el cajero automático, por lo que se acercó al guardia (Toto Acuña) para recuperarla.

De inmediato, el guardia reconoció que se trataba de Álvaro Salas y le pidió que, por favor, le recitara algunos chistes cortos aprovechando que estaba ahí.

Detrás del Muro / MEGA

Álvaro Salas fue parte de Detrás del Muro

A raíz de la insistencia, Sala contó un chiste de dos curitas que iban en auto por el centro de Santiago, lo que causó risa al guardia sin siquiera terminar.

Sin embargo, una vez terminado el chiste, el guardia se quedó callado y aseguró que "no lo entendí".