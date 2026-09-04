"La tiene que haber hecho un...": Javier Milei llegó al museo de La Moneda y vio su estatua en Detrás del Muro

04 sept. 2026 - 23:50 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Javier Milei (Fernando Godoy), el presidente de Argentina, realizó una participación especial.

Y es que el mandatario argentino llegó al museo de La Moneda después de una semana complicada por sus dichos. Sin embargo, sufrió de inmediato un cara a cara con Chofi (Paola Troncoso), quien lo enfrentó por el Estrecho de Magallanes.

Luego de esto, pasó a ver el museo de cera de La Moneda, donde pudo ver la estatua que se realizó en su propio honor.

Detrás del Muro / MEGA

Javier Milei llegó a La Moneda

"Esta estatua la tiene que haber hecho un zurdo de mier... porque está mal hecha. Esa estatua está mal hecha", declaró Javier después de ver la estatua que quedó en La Moneda.

Asimismo, pudo ver que la estatua de La Moneda tenía inteligencia artificial y podía decir su frase icónica: "No hay plata".