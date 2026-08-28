Así fue el divertido regreso de Kike Morandé a Detrás del Muro

28 ag. 2026 - 22:58 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, presenciamos el regreso del animador Kike Morandé, quien participó en el divertido sketch "El Cesfam".

Al inicio del programa, el animador fue consultado sobre el motivo de su ausencia, a lo que respondió: "Fui a Estados Unidos por tres semanas".

Ante esto, el personal del centro de salud realizó un llamado de emergencia y rápidamente trajo una silla de ruedas para atender a Morandé.

Detrás del Muro / Mega

El cómputo

Finalmente, los funcionarios trajeron una balanza para pesar al animador, todo esto mientras protagonizaban una divertida parodia de la Teletón.

"¡Último cómputo! ¡Ciento cuatro kilos trescientos veinte cinco coma siete gramos!", expresó Beto Espinoza.