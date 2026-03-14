14 mar. 2026 - 11:21 hrs.

La noche de este viernes 13 de marzo se vivió el regreso triunfal de Detrás del Muro a las pantallas de Mega, y su capítulo estuvo marcado por el cambio de mando presidencial en Chile.

Por lo mismo, Toto Acuña repitió su papel como el ex Presidente Gabriel Boric, pero todos se preguntaban quién imitaría a José Antonio Kast, Mandatario que llega a La Moneda tras ganar las elecciones presidenciales.

¿Quién es el actor que hizo de Kast en Detrás del Muro?

Para la sorpresa de todos, Kast fue interpretado por Juan Pablo Bastidas, actor que ganó bastante fama durante los años 90 por su aparición en icónicas teleseries nacionales.

Bastidas fue uno de los actores que durante muchos años trabajó en las producciones más reconocidas de este país, alejándose por completo de la actuación en teleseries tras su paso por "Montecristo" de Mega en 2007.

Detrás del Muro

Desde ese momento, se dedicó a sus otras pasiones, pero el personaje de Kast lo hizo volver para explorar el humor y la comedia grupal.

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