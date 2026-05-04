¿Nuevos villanos? Los personajes que se suman a El Jardín de Olivia, la teleserie líder de la tarde

04 may. 2026 - 18:30 hrs.

Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) comenzó a pagar su deuda con la justicia por sus múltiples crímenes y abusos. Pero el villano de El Jardín de Olivia no desaparecerá de la vida de su familia y sus víctimas, buscando la forma de seguir manejando sus destinos.

La historia incluirá nuevos roles que sumarán intriga a la producción que se ha consolidado como lo más visto de la televisión abierta en su bloque horario, alcanzando 723.182 personas promedio durante abril.

Los nuevos personajes de El Jardín de Olivia

Emilio Edwards y Carla Medel interpretan a Franco y Elisa, dos personajes complejos que prometen desestabilizar las alianzas actuales y profundizar los conflictos que rodean a la familia Walker.

Franco Barraza es un exdetective que se pasó al bando opuesto y se convirtió en un profesional del crimen. En el pasado se vinculó a Luis Emilio, trabajando juntos en oscuras operaciones. Al conocer a Vanessa (Begoña Basauri) se enfrentará al dilema de continuar su carrera delictual o convertirse en el protector de la mujer que le ha devuelto, después de años, sus ganas de vivir.

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En tanto, Elisa, trabajadora social de profesión, idealista y vulnerable, conocerá a Bastián Walker (Alonso Quintero) para acercarse al poderoso holding empresarial. Su objetivo es noble: financiar el costoso tratamiento médico de su madre y proteger a su padre encarcelado. Pero sus métodos serán cuestionables y una amenaza para la estabilidad de Bastián.

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El Jardín de Olivia es una producción del Área Dramática de Mega y se emite de lunes a viernes a las 16:15 horas.