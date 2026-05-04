"Espero que no hayas abierto la boca": Clemente será amenazado por el secuestrador en el capítulo 288 de EJDO

04 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 288 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) sufrirá uno de los momentos más angustiantes de su vida porque cualquier paso en falso que dé, podría significar la muerte de su hija.

Tras librarse de la persecución del motorista esa misma tarde, Walker recibirá un amenazante mensaje de texto en su teléfono que lo dejará con el corazón en la mano.

"¿Así que fuiste de paseo a tu oficina? Espero que no hayas abierto la boca, o tu hija podría tener problemas", dirá el secuestrador.

El Jardín de Olivia / Mega

Ignacia sabrá que algo anda mal

La visita de Clemente dejará a Karina (Jacinta Rodríguez) con fuertes sospechas. ¿Por qué él buscaría a Gabriel (Matías Oviedo) con tanta urgencia?

Al teléfono le comentará estas dudas a Ignacia (Cota Castelblanco), quien encontrará muy extraño el comportamiento de su hermano.