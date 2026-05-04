"Imagínate estuvieras más fea" y "Te resucité": Así fue la feroz pelea entre Camila Nash y Akemi Nakamura

04 may. 2026 - 12:10 hrs.

Uno de los momentos que más llamó la atención del último capítulo emitido de El Internado fue la fuerte pelea que tuvieron Camila Nash y Akemi Nakamura.

Todo ocurrió cuando Tonka Tomicic les mostró a los famosos las situaciones más virales que han protagonizado y también, los comentarios que realizan haters y seguidores en redes sociales.

En ese contexto fue que se nombró nuevamente la infidelidad de Tom Brusse con la modelo colombiana, cuando la creadora de contenido chilena fue eliminada tras una prueba de cocina.

Los dichos de Akemi Nakamura contra Camila Nash

Tras lo anterior, Akemi Nakamura comentó que ella realmente no sabía que el romance de Tom Brusse y Camila Nash iba en serio y su enemiga respondió mencionándole otro tema: "Imagínate que Mateucci nunca te dijo ni 'mi amor' y te pasaste rollos, no te dieron ni la mano y pensabas que estabas casada. Ridícula".

El Internado

Las palabras provocaron que la colombiana empezara a modelar y desató nuevos ataques de su compañera: "Gracias por mostrarme que un cuerpo perfecto no vale de nada, ardida. Ni con ese cuerpazo te duran los minos, imagínate estuvieras más fea".

El enfrentamiento no quedó ahí, ya que luego vino la parte más tensa, cuando la japonesa leyó un comentario que decía "esta mujer le pega mil patadas a todas", el cual aprovechó para hablarle directamente a Camila Nash: "Te doy pelo, te doy cuerpo ¿Qué más quieres que te dé? Te bajé a tu marido y te resucité".

Rápidamente, los demás compañeros comenzaron a aplaudir a Akemi Nakamura y pese a que la influencer quiso seguir increpándola, ella continuó tomándose la situación como si estuviera en una pasarela.