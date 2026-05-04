Blu Dumay tendrá una fuerte caída en medio de actividad de karaoke en el capítulo 125 de El Internado

04 may. 2026 - 00:40 hrs.

En el avance del capítulo 125 de El Internado, Fernando Godoy llevó una entretenida actividad a la casona, que terminó con un momento muy inesperado.

El actor les contó a los participantes que quería que pasaran un buen momento y por eso, realizarían un divertido karaoke.

Poco a poco, la dinámica se empezó a poner competitiva y al correr hacia la campana para poder cantar la canción, Blu Dumay tuvo un fuerte accidente por el cual tuvo que ser atendida por personal médico.

El Internado

La tensión está al límite

En la misma actividad, Arenita le dirá a Tom Brusse que es un "payaso" y provocará un tenso momento frente a todos los compañeros.

Los conflictos no cesarán, ya que Camila Nash y Furia también tendrán una fuerte discusión que llegará bastante lejos.