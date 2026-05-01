Yann Yvin perderá la paciencia con Adrián Pedraja y Fabio Agostini y los echará de la cocina en El Internado
En el avance del capítulo 124 de El Internado, los peores cocineros ayudarán a los participantes amenazados en una difícil prueba de salvación.
El famoso en riesgo deberá darle indicaciones a su compañero, mientras realiza un plato bastante complicado y los chefs los vigilan.
En la evaluación de las preparaciones, Fabio Agostini y Adrián Pedraja sacarán de quicio a Yann Yvin y él terminará echándolos de la cocina.
Tenso cruce entre Akemi Nakamura
Por otro lado, los participantes verán momentos virales de su participación en el reality y los comentarios que han realizado sus fanáticos y detractores en redes sociales.
En ese momento, Akemi Nakamura se lanzará con todo contra Camila Nash y no tendrá pelos en la lengua para decirle que gracias a ella volvió al reality.
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