Yann Yvin perderá la paciencia con Adrián Pedraja y Fabio Agostini y los echará de la cocina en El Internado

01 may. 2026 - 01:03 hrs.

En el avance del capítulo 124 de El Internado, los peores cocineros ayudarán a los participantes amenazados en una difícil prueba de salvación.

El famoso en riesgo deberá darle indicaciones a su compañero, mientras realiza un plato bastante complicado y los chefs los vigilan.

En la evaluación de las preparaciones, Fabio Agostini y Adrián Pedraja sacarán de quicio a Yann Yvin y él terminará echándolos de la cocina.

El Internado

Tenso cruce entre Akemi Nakamura

Por otro lado, los participantes verán momentos virales de su participación en el reality y los comentarios que han realizado sus fanáticos y detractores en redes sociales.

En ese momento, Akemi Nakamura se lanzará con todo contra Camila Nash y no tendrá pelos en la lengua para decirle que gracias a ella volvió al reality.