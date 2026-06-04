¡En el juego del hielo! Arenita y Otakin sorprenderán con inesperado acercamiento en El Internado
En el avance del capítulo 148 de El Internado, los semifinalistas participarán de una entretenida fiesta en la casona, la cual tendrá momentos inéditos.
Volverá el popular juego del hielo y Tom Brusse y Akemi Nakamura serán los primeros en someterse al desafío, protagonizando una escena muy candente.
Sin embargo, lo que llamará la atención será que Arenita también se atreverá a realizar la dinámica con su enemigo más grande, Otakin.
Un repechaje al límite
Por otro lado, Otakin, Blu Dumay y Akemi Nakamura enfrentarán el repechaje de El Internado, por un cupo en la final.
Tendrán que realizar preparaciones bastante complejas y Luciano Mazzetti felicitará a los tres participantes por el gran avance que han tenido en todo este tiempo.
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