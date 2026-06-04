¡En el juego del hielo! Arenita y Otakin sorprenderán con inesperado acercamiento en El Internado

04 jun. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 148 de El Internado, los semifinalistas participarán de una entretenida fiesta en la casona, la cual tendrá momentos inéditos.

Volverá el popular juego del hielo y Tom Brusse y Akemi Nakamura serán los primeros en someterse al desafío, protagonizando una escena muy candente.

Sin embargo, lo que llamará la atención será que Arenita también se atreverá a realizar la dinámica con su enemigo más grande, Otakin.

El Internado

Un repechaje al límite

Por otro lado, Otakin, Blu Dumay y Akemi Nakamura enfrentarán el repechaje de El Internado, por un cupo en la final.

Tendrán que realizar preparaciones bastante complejas y Luciano Mazzetti felicitará a los tres participantes por el gran avance que han tenido en todo este tiempo.