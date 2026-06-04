Akemi Nakamura coqueteará con Tom Brusse y protagonizarán candente momento en El Internado

04 jun. 2026 - 01:16 hrs.

En el avance del capítulo 148 de El Internado, los participantes irán a una entretenida fiesta que terminará con varios inesperados acercamientos.

En primera instancia, Akemi Nakamura le coqueteará a Tom Brusse, quien se alejará de la modelo, pero igualmente se reirá de la situación.

Lo anterior no será lo único, pues posteriormente ambos protagonizarán una escena de aquellas, cuando tengan que derretir un hielo, uno de los desafíos que generó varias controversias.

El Internado

¿Cómo que Arenita y Otakin?

Los jugueteos continuarán, pues Agustina Pontoriero realizará la misma dinámica con Luis Mateucci, subiendo la tensión.

Sin embargo, un momento que llamará la atención será cuando Arenita sea desafiada a compartir el hielo con Otakin e increíblemente, ella aceptará.