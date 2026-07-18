Lluvias provocan gran socavón en sector residencial de Reñaca Alto

18 jul. 2026 - 11:45 hrs.

Las intensas lluvias que afectan a la Región de Valparaíso provocaron la formación de un gran socavón en Reñaca Alta.

En específico, el socavón se formó en la calle Calafquén del sector residencial Los Pinos, donde parte del camino cedió producto del flujo de aguas desde zonas altas.

De acuerdo al relato del periodista Pablo Cuéllar, tendría una cerca de 4 a 5 metros de ancho y más de 10 metros de largo.

Mega

La remoción en masa, junto con inhabilitar la ruta, bloqueó la salida de uno de los condominios.

El temor de los vecinos es que el socavón siga ampliándose ante las nuevas lluvias y vientos que se pronostican para las próximas horas y días.

Todo sobre Lluvias