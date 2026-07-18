No solo lluvias: Jaime Leyton anticipa tormentas eléctricas, granizos y trombas marinas

18 jul. 2026 - 13:10 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un nuevo pronóstico para nuestro país, donde no solo las lluvias se reactivarán en varias regiones, sino que también aparece la posibilidad de tormentas eléctricas y actividad tornádica.

El especialista señaló que, con el paso de una segunda banda de nubes, que reactivará las lluvias, entrará una masa de aire frío e inestable al país.

"De ahí podemos esperar que se vuelvan a repetir más frecuentemente los granizos, las bajas temperaturas y la inestabilidad", advirtió.

Mega

Leyton apuntó que, si bien trae menos inundaciones por las crecidas de los ríos, sí conllevará el posible desarrollo de tormentas eléctricas junto con establecer un escenario favorable para que se desarrollen trombas marinas y tornados en comunas de la costa al interior.

Asimismo, el experto avisó que luego del mediodía del domingo viene un pulso importante de precipitaciones con un nuevo sistema frontal que se va a mantener especialmente en la zona centro-norte.

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