Detrás del Muro - Capítulo 19: La propuesta de "Infantino" para que Chile vuelva al mundial

18 jul. 2026 - 00:38 hrs.

Este viernes 17 de julio, Detrás del Muro volvió a sacar carcajadas con una serie de sketches marcados por los dobles sentidos, las parodias e inesperados momentos.

Uno de los segmentos más comentados fue "Cajas rápidas", donde Beto Espinoza interpretó a un cajero de supermercado que terminó protagonizando un hilarante malentendido con un cliente, interpretado por Toto Acuña.

Chofi enfrenta a "Gino Infantino" y vive un romántico momento con Tapia

Otro de los momentos que hizo reír al estudio ocurrió en La Nueva Moneda, cuando el Presidente (Juan Pablo Bastidas) recibió la visita de "Gino Infantino" (Miguelito), una divertida parodia del presidente de la FIFA.

Durante el encuentro, el dirigente aseguró que Chile podía volver a disputar un Mundial, aunque con una particular condición, lo que provocó una inmediata reacción de Chofi (Paola Troncoso).

Más tarde, Chofi volvió a ser protagonista junto a Tapia (Patricio Fuentes). En el sketch, el funcionario le confesó sus sentimientos y le describió la vida que soñaba construir a su lado, dejando a la trabajadora completamente ilusionada.