Chofi descolocó a Jaime Leyton con una pregunta sobre el clima en Detrás del Muro

04 jul. 2026 - 00:33 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) se tomó el estudio de Mucho Gusto para entregar un particular pronóstico del tiempo.

Con una pantalla LED a sus espaldas, la trabajadora de La Nueva Moneda intentó anticipar cómo estarían las condiciones climáticas en distintas zonas del país.

"Bueno, primeramente decirles que esta semana nuevamente nos vamos a recargar de frío porque está muy helado y también comentarles que esta semana también va a estar presente la huevada costera", expresó.

Detrás del Muro / Mega

La aparición de Jaime Leyton en Detrás del Muro

Justo en ese momento, Jaime Leyton apareció en el estudio, instancia que Chofi aprovechó para preguntarle qué era la vaguada costera.

"La vaguada costera, no tengo idea", respondió el meteorólogo, desatando las carcajadas de los espectadores.