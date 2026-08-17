Hingilberto le romperá el corazón a Nancy en el capítulo 179 de Reunión de Superados

17 ag. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 179 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) increpará a Hingilberto (Luis Dubó) por la distancia que ha mantenido con ella durante el último tiempo.

Sin filtros, el ex presidiario le responderá que "lo nuestro solo fue un touch and go", dejando a la directora del colegio completamente devastada.

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) intentará provocar la furia de Javiera (Daniela Ramírez) al decirle que Manuel (Mario Horton) tiene una nueva polola.

Reunión de Superados / Mega

La confesión de Manuel

Además, Tere (Elisa Zulueta) seguirá insistiendo a Manuel para que le entregue detalles sobre su relación con Ema (Constanza Mackenna).

Finalmente, el publicista le revelará que pasó una noche con Ema, confesión que podría despertar los celos de Tere.