Javiera y Max discutirán por Tortu en el colegio en el capítulo 178 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 178 de Reunión de Superados, Myrian (Carmen Disa Gutiérrez) le ofrecerá su apoyo a Alessandra (Julieta Bartolomé) en el nuevo desafío que enfrentará para ingresar a un reality en Argentina.
Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) llegará al colegio con unos flyers para iniciar su campaña a la presidencia del centro de apoderados del establecimiento.
En el lugar, la dueña del gimnasio tendrá una conversación con Gustavo (Nicolás Mena), a quien incluso le ofrecerá un aumento de sueldo para conseguir su apoyo.
Javiera y Max discutirán por Tortu en el colegio
Además, Rubén (Claudio Olate) citará a Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) al colegio para conversar sobre los problemas que atraviesa Tortu (Isabella Gómez).
Sin embargo, el matrimonio no logrará mantener la compostura y protagonizará una tensa discusión frente al profesor, quien intentará intervenir para calmar los ánimos.Ve el capítulo en
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