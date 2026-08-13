Javiera y Max discutirán por Tortu en el colegio en el capítulo 178 de Reunión de Superados

13 ag. 2026 - 22:27 hrs.

En el avance del capítulo 178 de Reunión de Superados, Myrian (Carmen Disa Gutiérrez) le ofrecerá su apoyo a Alessandra (Julieta Bartolomé) en el nuevo desafío que enfrentará para ingresar a un reality en Argentina.

Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) llegará al colegio con unos flyers para iniciar su campaña a la presidencia del centro de apoderados del establecimiento.

En el lugar, la dueña del gimnasio tendrá una conversación con Gustavo (Nicolás Mena), a quien incluso le ofrecerá un aumento de sueldo para conseguir su apoyo.

Reunión de Superados / Mega

Javiera y Max discutirán por Tortu en el colegio

Además, Rubén (Claudio Olate) citará a Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) al colegio para conversar sobre los problemas que atraviesa Tortu (Isabella Gómez).

Sin embargo, el matrimonio no logrará mantener la compostura y protagonizará una tensa discusión frente al profesor, quien intentará intervenir para calmar los ánimos.