Reunión de Superados - Capítulo 176: Tito toma una decisión por el trabajo de Alessandra
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llega al departamento de Ema (Constanza Mackenna) después de su cita.
Justo antes de regresar a su hogar, la periodista lo besa por primera vez y le propone pasar la noche juntos.
Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) consigue una nueva prueba contra Javiera (Daniela Ramírez) que podría utilizar en un eventual juicio por la custodia de sus hijos.
Tito toma una decisión por el trabajo de Alessandra
Además, Tito (Claudio Castellón) le pide a Alessandra (Julieta Bartolomé) conversar a solas sobre su propuesta para trabajar en Argentina.
De manera inesperada, el exfutbolista le entrega todo su apoyo a su esposa para que ingrese al reality y le pide que dé lo mejor de sí para conseguir la victoria.Ve el capítulo en
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Reunión de Superados - Capítulo 175: Javiera piensa en pedir una orden de alejamiento contra Max
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Reunión de Superados - Capítulo 174: La grave denuncia de Max a Javiera
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Reunión de Superados - Capítulo 172: La drástica decisión de Matilde sobre Juan de Dios
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