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Reunión de Superados - Capítulo 176: Tito toma una decisión por el trabajo de Alessandra

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) llega al departamento de Ema (Constanza Mackenna) después de su cita.

Justo antes de regresar a su hogar, la periodista lo besa por primera vez y le propone pasar la noche juntos.

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Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) consigue una nueva prueba contra Javiera (Daniela Ramírez) que podría utilizar en un eventual juicio por la custodia de sus hijos.

Reunión de Superados / Mega

Tito toma una decisión por el trabajo de Alessandra

Además, Tito (Claudio Castellón) le pide a Alessandra (Julieta Bartolomé) conversar a solas sobre su propuesta para trabajar en Argentina.

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De manera inesperada, el exfutbolista le entrega todo su apoyo a su esposa para que ingrese al reality y le pide que dé lo mejor de sí para conseguir la victoria.

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